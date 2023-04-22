В последнее время в дачных цветниках все чаще можно увидеть веронику колосковую

В последнее время на сельских клумбах все чаще можно увидеть веронику колосковую. И это неудивительно, ведь в этом многолетнике гармонично сочетается целый букет достоинств – выносливость, неприхотливость, продолжительное и обильное цветение.
В последнее время на сельских клумбах все чаще можно увидеть веронику колосковую. И это неудивительно, ведь в этом многолетнике гармонично сочетается целый букет достоинств – выносливость, неприхотливость, продолжительное и обильное цветение.
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