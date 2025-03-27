Эмоциональная зависимость от ChatGPT: результаты исследований Согласно новому ...

Эмоциональная зависимость от ChatGPT: результаты исследованийСогласно новому исследованию, активные пользователи ChatGPT, как правило, более одиноки, эмоционально зависимы от этого инструмента искусственного интеллекта и имеют меньше социальных связей в реальном мире.
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