СВО трансформировалось в формат Ирано-иракской войны? Самыми обсуждаемыми событиями выходных стали, конечно, атаки украинских БПЛА на базы российских стратегических бомбардировщиков, а также подрыв украинскими диверсантами железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях.