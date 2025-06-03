СВО трансформировалось в формат Ирано-иракской войны? Самыми обсуждаемыми событиями выходных стали, конечно, атаки украинских БПЛА на базы российских стратегических бомбардировщиков, а также подрыв украинскими диверсантами железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях.
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