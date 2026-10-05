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Даниил Самсонов: «Без одного прыжка стало легче морально, но физически не сказать что проще, потому что больше внимания отдаешь программе, скольжению»

Российский фигурист Даниил Самсонов высказался об изменениях в правилах одиночного катания.   – В этом сезоне убрали один каскад, добавили хореовращение.

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