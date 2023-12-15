Myśl Polska: интересы и Польши, и Украины нельзя удовлетворить одновременно

Интересы и Польши, и Украины нельзя удовлетворить одновременно, заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Шлензак, комментируя слова группы советников Подкарпатского воеводства о протесте перевозчиков на границе двух стран.
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