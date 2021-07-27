Нежная малышка в поиске родных людей!

Яна ВолковаДети и семьяНежная малышка в поиске родных людей! Санкт-Петербург!Нежная девочка Мисти в поиске добрых хозяев!3 недели назад эту малышку забрали из подвала во Всеволожске.Вернуться к статье814НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМюмзикХорошая кошка, будет верным другом!Светлана ЛисовскаяРепост!!!Света НикулкинаРепост милой маленькой девочке!IHIrina HLUDNEVAРепост! Хорошенькая киска!нина ромашкинаДевчоночка Мисти, счастья тебе и РЕПОСТ!techno_unionmailru ПетроваРепост,очень милая кошечкаХЭХаликова ЭляКрасивая и преданная (вот уж и вправду, во всех смыслах!) кошечка! Берите, питерцы, ее скорее домой! Спасенные Хвостики счастье в дом несут!алиса кабановаРепостКомментировать
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