Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной об обеспечении ей доступа к недвижимости «королевы марафонов» и ее супруга.
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