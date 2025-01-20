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Политика как она есть

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Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской

Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной об обеспечении ей доступа к недвижимости «королевы марафонов» и ее супруга.

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