Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской

Политика как она есть

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной об обеспечении ей доступа к недвижимости «королевы марафонов» и ее супруга.