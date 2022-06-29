В Восточном военном округе развернуто более 60 пунктов военно-социальной работы

В Восточном военном округе развернуто более 60 пунктов военно-социальной работы

Специалисты пунктов организуют встречи командования воинских частей с членами семей военнослужащих, а также личный прием командирами соединений членов семей военнослужащих.

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