Переговоры США и Украины досрочно закончились в Майами. Президент Трамп решил заключить договор с Россией по дизельному топливу после того, как Киев проигнорировал просьбы Вашингтона прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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