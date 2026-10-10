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Царьград

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Axios: Трамп заключил сделку с Москвой по дизельному топливу

Axios: Трамп заключил сделку с Москвой по дизельному топливу

Переговоры США и Украины досрочно закончились в Майами. Президент Трамп решил заключить договор с Россией по дизельному топливу после того, как Киев проигнорировал просьбы Вашингтона прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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