В Санкт-Петербурге стартовало производство полноприводного кроссовера Jeland J6

Кроссовер получил турбомотор мощностью 150 л. с., интеллектуальную систему полного привода, усиленную защиту кузова и пакет опций, адаптированных для эксплуатации в российских климатических условиях На автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах после модернизации запущено производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6.