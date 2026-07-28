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В Санкт-Петербурге стартовало производство полноприводного кроссовера Jeland J6

В Санкт-Петербурге стартовало производство полноприводного кроссовера Jeland J6

Кроссовер получил турбомотор мощностью 150 л. с., интеллектуальную систему полного привода, усиленную защиту кузова и пакет опций, адаптированных для эксплуатации в российских климатических условиях На автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах после модернизации запущено производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6.

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