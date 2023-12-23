Взрывы под звуки воздушной тревоги: На Украине заявили о ракетном ударе

На Украине сообщили о ракетном ударе по Кировограду. Звучит воздушная сирена.По данным местных ресурсов, в Кривом Роге и Кировограде (переименован после госпереворота в Кропивницкий) была объявлена воздушная тревога, и через считаное время в Кировограде загремели взрывы.