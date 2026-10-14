Ответственное отцовство: как в Крыму готовят будущих пап

В феврале этого года в Симферопольском роддоме № 2 запустили "Школу хорошего папы". Первое занятие, посвящённое базовым навыкам ухода за новорождённым, посетили семь будущих отцов — семь мужей, которые решили, что хотят не оставаться в стороне, а полноценно включиться в жизнь ребёнка с первых дней его жизни.