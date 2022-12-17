Кубок России. Команды Гербуловой, Вьюхина, Поршнева, Цветкова, Шевченко выступят в смешанной эстафете

18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст. Кубок России по биатлону-2022/23 4-й этап Уфа Смешанная эстафета Начало – 11:50 по московскому времени.
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