Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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План первого раздела Украины

План первого раздела Украины

Вчера  все  обсуждали    заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина,  который  предложил Российскому историческому обществу обсудить тему прав на украинские земли с участием других стран: "Я предложил обсудить эту тему, но с исторической точки зрения.

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