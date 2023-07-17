Переправу атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.Pr Scr t.me/tvcrimea24--> В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив.
Теракт на Крымском мосту: что известно к этому часу
Комментарии
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Константин Котельников
Зато наш несравненный умеет красиво говорить и выражать озабоченности, а вот кто за базар ответит?
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10 час.
ск
сергей козьменко
Вам всем с дивана виднее, стратеги диванные.
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7 час.
ANDREI
НА ВРЕМЯ СВО НУЖНО ПОСТАВИТЬ ВДОЛЬ МОСТА С СТОРОНЫ ЧЁРНОГО МОРЯ СТАЛЬНУЮ ТРОССОВУЮ СЕТЬ 😴 В ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ ПРОХОД ПОД АРКАМИ МОСТА ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ДЛЯ ПРОХОДА СУДОВ
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4 час.
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