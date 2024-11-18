Реакции в Москве после сообщений СМИ о намерениях Байдена относительно Украины

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами является беспрецедентным шагом, который ведет к началу Третьей мировой войны, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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