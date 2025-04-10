Экс-тренер сборной России оценил шансы россиян побить рекорд Овечкина

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение, что среди российских игроков, ныне выступающих в НХЛ, нет ни одного, кто способен превзойти снайперское достижение лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.