Экс-тренер сборной России оценил шансы россиян побить рекорд Овечкина

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение, что среди российских игроков, ныне выступающих в НХЛ, нет ни одного, кто способен превзойти снайперское достижение лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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