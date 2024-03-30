Триумфальное возвращение Минакова: как прошел бойцовский вечер РЕН ТВ

скриншот видео Завершился очередной турнир суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ". Зрители увидели несколько ярких поединков, стали свидетелями крайне спорного судейского решения, а затем наблюдали за триумфальным возвращением знаменитого бойца ММА Виталия Минакова.
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