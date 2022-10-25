Военное обозрение

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У пресс-секретаря Белого дома спросили о готовности начать расследование против Маска из-за его позиции по Украине

У пресс-секретаря Белого дома спросили о готовности начать расследование против Маска из-за его позиции по Украине

Официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе очередного брифинга попросили прокомментировать публикации в ряде американских СМИ о готовности администрации США начать расследование в отношении Илона Маска.

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