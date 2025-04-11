Сколько зарабатывают Татьяна Ким (Бакальчук) и другие женщины-миллиардерши

Мы привыкли, что списки самых богатых и влиятельных — почти всегда мужская территория. Но даже в России есть женщины, которые смогли построить крупный бизнес, добиться влияния и капитала в сотни миллионов долларов.
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