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Сколько зарабатывают Татьяна Ким (Бакальчук) и другие женщины-миллиардерши

Сколько зарабатывают Татьяна Ким (Бакальчук) и другие женщины-миллиардерши

Мы привыкли, что списки самых богатых и влиятельных — почти всегда мужская территория. Но даже в России есть женщины, которые смогли построить крупный бизнес, добиться влияния и капитала в сотни миллионов долларов.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Сколько она зарабатывает это дело финансистов, экономистов! Дело государства не мешать работе/бизнесу, а взимать налоги вовремя!
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