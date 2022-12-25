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Петербургские дизайнеры украсили четырёхметровую ель в ТЦ в рамках импортозамещения

Ремесленники создают коллекции предметов декора и ёлочных украшений в стилистике своего региона. В торгово-развлекательном комплексе «Лето» в рамках проекта «Ёлки России» представили четырёхметровую ель, украшенную изделиями петербургских мастеров.

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