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Эксперт Моржаретто: иностранные автоконцерны могут закрыть производство и продажи в России

Эксперт Моржаретто: иностранные автоконцерны могут закрыть производство и продажи в России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

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