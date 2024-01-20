Самые опасные морские создания

Подводный мир так же далек от полного исследования, как и ближайший космос. Мы в целом знаем, что кроется под бескрайними синими просторами, но раз за разом натыкаемся на все новые виды рыб и млекопитающих, которые ставят в тупик все ученое сообщество.
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