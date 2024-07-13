Постпред Васильев: Россия и ОДКБ предлагали НАТО диалог о системе безопасности

Российская Федерация и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности. Соответствующее заявление в разговоре с РИА Новости сделал постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев.
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