Иркутский драмтеатр показал два спектакля для незрячих людей

Иркутский драматический театр адаптировал для аудитории с ограничениями зрения два спектакля: «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского и «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина.
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