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Лерчек призналась, что не может обнять детей из-за радиации

Лерчек призналась, что не может обнять детей из-за радиации

Блогер Валерия Чекалина продолжает проходить поддерживающее лечение в рамках борьбы с онкологией. Недавно она перенесла КТ с контрастным веществом, и теперь ей нельзя контактировать с другими людьми, сообщает Super.

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