Ван Дейк о Барколя: «Хороший и быстрый футболист, помню его гол «Челси». «Ливерпуль» привлекателен для отличных игроков, это один из крупнейших клубов в мире»

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Капитан « Ливерпуля » Вирджил ван Дейк высказался о трансфере Брэдли Барколя . Сообщалось , что вингер « ПСЖ » должен был прилететь на медосмотр для «красных» в субботу.