iPhone 14 Pro и 14 Pro Max по сравнению с прошлогодними моделями очень легко царапаются

Смартфоны серии iPhone 14 поступили в продажу только в пятницу. Как это обычно бывает после выхода нового смартфона Apple, в сети появилась информация о различных недостатках (реальных и вымышленных), присущих новому устройству.
Популярные статьи
- Путин заявил, что санкции подтолкнули Россию делать свои авиадвигатели: не было бы счастья, да несчастье помогло
- В ЕС не исключили санкции против российской платежной системы «Мир»
- Ракета-носитель нового поколения Starship компании SpaceX может совершить свой испытательный орбитальный полет в 2023 году
Свежие комментарии