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iPhone 14 Pro и 14 Pro Max по сравнению с прошлогодними моделями очень легко царапаются

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max по сравнению с прошлогодними моделями очень легко царапаются

Смартфоны серии iPhone 14 поступили в продажу только в пятницу. Как это обычно бывает после выхода нового смартфона Apple, в сети появилась информация о различных недостатках (реальных и вымышленных), присущих новому устройству.

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