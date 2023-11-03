Мэтт Дэймон замечен в аэропорту с женой и подросшими дочерями

Актер выглядит очень счастливым Мэтт Дэймон Globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe 53-летний артист Мэтт Дэймон вместе с супругой Лучианой Баррозо и их наследницами-подростками Изабеллой и Стеллой были сняты в аэропорту Нью-Йорка.