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Стармер выразил готовность отправить военных и авиацию для мира на Украину

Стармер выразил готовность отправить военных и авиацию для мира на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности направить на Украину военных и авиацию в рамках усилий по урегулированию конфликта.

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