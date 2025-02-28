Стармер выразил готовность отправить военных и авиацию для мира на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности направить на Украину военных и авиацию в рамках усилий по урегулированию конфликта.
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