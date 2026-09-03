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Нижегородская правда

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Запад оказывает на Россию серьёзное давление

Запад оказывает на Россию серьёзное давление

Похоже, Запад решил как следует надавить на нашу страну. Буквально на днях президент Украины пригрозил при помощи дронов наносить удары по гражданским самолётам и российским аэропортам.

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