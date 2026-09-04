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Курские новости

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В Щиграх Курской области пропала 67-летняя женщина

В Щиграх Курской области пропала 67-летняя женщина

67-летнюю женщину, нуждающуюся в медицинской помощи, ищут в Щиграх Курской области с 23 августа. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит добровольцев помочь в поисках.

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