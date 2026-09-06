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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о «Динамо»: «Победой над «Спартаком» они доказали, что могут бороться за медали. Но делать выводы о работе Шварца пока рано, по-моему»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Динамо» способно бороться за медали чемпионата России в этом сезоне.

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