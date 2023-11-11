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В iFixit выяснили, как Apple удалось добиться радикально чёрного цвета корпуса MacBo...

В iFixit выяснили, как Apple удалось добиться радикально чёрного цвета корпуса MacBook ProОдним из интересных нововведений у свежих Apple MacBook Pro стала расцветка корпуса Space Black — радикальный чёрный цвет матовой поверхности является не только эстетическим, но и практическим решением.

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