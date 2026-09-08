Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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«Пока живётся – жить»: рецензия на книгу Е.В. Тонкова «Будни приграничья» (Белгород, 2026)

«Пока живётся – жить»: рецензия на книгу Е.В. Тонкова «Будни приграничья» (Белгород, 2026)

Что может поэзия, когда сирены и обстрелы становятся частью ежедневной реальности? В рецензии на сборник Е.

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