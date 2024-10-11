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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о сборной Казахстана: «Будем использовать Лигу наций, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира» 

Тренер казахстанцев выразил мнение после разгрома от Австрии (0:4) в 3-м туре. Ранее команда проиграла Словении (0:3) и поделила очки с Норвегией (0:0).

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