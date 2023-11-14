Враг угодил в "херсонский капкан". Днепр превратился в братскую могилу

За две недели боёв в районе Крынок ВСУ потеряли 200 боевиков. Откуда взялся украинский плацдарм на левом берегу Днепра, почему с ним не могут покончить и чем это грозит, объяснил военный обозреватель Юрченко.
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