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Express: Китай сделал загадочное предупреждение в ООН на фоне новостей из России

Express: Китай сделал загадочное предупреждение в ООН на фоне новостей из России

wikipedia.org | Patrick Gruban / CC BY-SA 2.0 Китай сделал загадочное предупреждение вскоре после того, как российским президент Владимир Путин объявил о планах разместить стратегическое ядерное оружие в Белоруссии.

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