«Дом мечты»: Подольская и Пресняков сообщили о переезде в большой особняк

Супруги поделились своими планами. Владимир Пресняков и Наталья Подольская Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Звездные супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков объявили о важнейшем решении, принятом за последний год — они начали строить новый дом.
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