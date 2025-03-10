«Дом мечты»: Подольская и Пресняков сообщили о переезде в большой особняк

Супруги поделились своими планами. Владимир Пресняков и Наталья Подольская Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Звездные супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков объявили о важнейшем решении, принятом за последний год — они начали строить новый дом.