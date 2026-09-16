«Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией: возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- План Трампа, кото...
- «Ты, Зин, уж лучш...
- Путин приехал в Б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым