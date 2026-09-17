Юрист Зайцева: миллион рублей не лишит матерей-героинь других выплат

Получение единовременного поощрения в миллион рублей не повлияет на другие выплаты и меры поддержки, положенные женщинам со званием «Мать-героиня».
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