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Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться

Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться

Статья руководителя (на тот момент) Института США и Канады РАН Гарбузова « Независимой газете» вызвала достаточно серьезный шум на просторах рунета.

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Комментарии
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Владимир Аверков
посадить козла на растрату государственных денег...эх,жаль-Сталина нет....как бы всё изменилось...
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4 час.
Сергей Бессонов
&quot;Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться&quot;        Раз сам директор института США и Канады имел такие русофобские взгляды, то и сотрудников он набирал соответственно с такими же убеждениями, значит просто необходимо чистить и чистить эти &quot;авгиевы конюшни&quot;. Необходимо отправить  за свой счёт в бессрочный отпуск околонаучных сотрудников - почитателей &quot;сияющего града на холме&quot; пусть оторвутся от рекламных проспектов и познают реальную действительность интеллектуальной и технической деградации США в условиях гендерной революции.
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3 час.

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