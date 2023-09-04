Сергей Бессонов

"Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться" Раз сам директор института США и Канады имел такие русофобские взгляды, то и сотрудников он набирал соответственно с такими же убеждениями, значит просто необходимо чистить и чистить эти "авгиевы конюшни". Необходимо отправить за свой счёт в бессрочный отпуск околонаучных сотрудников - почитателей "сияющего града на холме" пусть оторвутся от рекламных проспектов и познают реальную действительность интеллектуальной и технической деградации США в условиях гендерной революции.