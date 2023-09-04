Статья руководителя (на тот момент) Института США и Канады РАН Гарбузова « Независимой газете» вызвала достаточно серьезный шум на просторах рунета.
Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться
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Владимир Аверков
посадить козла на растрату государственных денег...эх,жаль-Сталина нет....как бы всё изменилось...
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4 час.
Сергей Бессонов
"Кац (то есть Гарбузов) предлагает сдаться" Раз сам директор института США и Канады имел такие русофобские взгляды, то и сотрудников он набирал соответственно с такими же убеждениями, значит просто необходимо чистить и чистить эти "авгиевы конюшни". Необходимо отправить за свой счёт в бессрочный отпуск околонаучных сотрудников - почитателей "сияющего града на холме" пусть оторвутся от рекламных проспектов и познают реальную действительность интеллектуальной и технической деградации США в условиях гендерной революции.
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3 час.
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