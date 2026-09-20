Проверка на украинскость

Фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка неожиданно сравнил Евросоюз с Советским Союзом и заявил, что часть украинцев, которые после начала полномасштабного конфликта уехали за границу, забыли свою идентичность Фото: Ivasykus «Я изучил ситуацию с украинцами, проживающими за рубежом.
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