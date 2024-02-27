Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля

Для долгой и бесперебойной работы мотора автомобиля достаточно придерживаться простых правил. Об этом "Российской газете" сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
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