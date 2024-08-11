В Соединенных Штатах предложили разработать «вейпы» для борьбы с астмой

Такие методы ингаляции могут облегчить боль и имеют меньше побочных эффектов, чем таблетки.Американские компании Greentank, MIIST Therapeutics и Qnovia предложили разработать парообразные испарители, которые могут помочь при мигрени и некоторых респираторных заболеваниях, включая астму.