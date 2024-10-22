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Какой сегодня праздник: 23 октября

Какой сегодня праздник: 23 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В этот день химики мира отмечают Международный день моля, а защитники природы – День снежного барса.

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