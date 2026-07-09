«Я сам разобрал ракету от «Пэтриота». Легко сделаем, там ничего сложного»

Повiтрянi сили в очередной раз «обрадовали» щирых громадян своей провальной сводкой, согласно которой в ночь на 9 июля (с 18:00 8 июля) ВС РФ атаковали тылы Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер» и 94 БПЛА, в том числе реактивными «Геранями».