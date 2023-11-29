Никто, кроме нас: уссурийские десантники отметили 37-летие своей бригады

Сегодня, 29 ноября, 37-летие со дня образования празднует одна из самых прославленных бригад воздушно-десантных войск — 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, дислоцирующаяся в Уссурийске.
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