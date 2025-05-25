Вспышка высочайшего класса: на Солнце была замечена активность, которая скажется последствиями на Земле Ольга БезродняяИсследователи обнаружили очередную интенсивную солнечную вспышку наивысшей категории X, способную спровоцировать значительные геомагнитные возмущения на планете и вызывать различные осложнения.
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