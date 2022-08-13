Жамнов о Федотове: «Сложно комментировать, в целом я ситуации не знаю. Хотелось бы, чтобы как можно скорее вернулся»

Алексей Жамнов сказал, что ему сложно комментировать ситуацию с Иваном Федотовым. В июле вратарь сборной России, ставший в ее составе серебряным призером Олимпиады-2022, был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.